Лавров рассказал об отказе от «подпольных переговоров» по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ни с кем не ведет «подпольные» переговоры по Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с белорусским коллегой Сергеев Алейником, передает ТАСС.

«Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе, не говоря уже о том, что человек по фамилии Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — прим. ТАСС) запретил всему украинскому руководству вести переговоры с Российской Федерацией», — сообщил Лавров.

До этого сообщалось, что Лавров прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что визит приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя государствами. По ее словам, запланирована встреча Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Натальей Кочановой и Игорем Сергеенко. Также глава МИД РФ побеседует со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Кроме того, глава российской дипломатии возложит венок к монументу Победы и выступит в Академии управления при президенте Белоруссии.

Ранее Лавров раскритиковал призывы приглашать Россию на встречи по Украине.