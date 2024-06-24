КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею

Северная Корея запустила воздушные шары, предположительно, с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщают власти Южной Кореи, передает ТАСС.

«Подтверждено, что шары с мусором из Северной Кореи вошли в воздушное пространство Сеула», — следует из сообщения.

При этом южнокорейские власти попросили граждан не приближаться к местам падения шаров.

До этого сообщалось, что в отправленных КНДР в Южную Корею воздушных шарах обнаружили паразитов, среди которых круглые черви (нематоды), власоглавы и острицы.

В ночь на 9 июня Северная Корея запустила в сторону соседа около 330 шаров с мусором. Из них до страны долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле. Южная Корея решила впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию транслировали K-Pop музыку и мировые новости.

«Обмен» воздушными шарами между КНДР и Южной Кореей до этого привел к решению приостановить действие пакта о снижении напряженности от 2018 года «до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие между Югом и Севером».

Ранее солдаты КНДР случайно зашли на южнокорейскую территорию.