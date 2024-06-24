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Во Франции отреагировали на удар ВСУ по пляжу в Севастополе

Политик Филиппо назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе ужасной эскалацией

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе ракетами ATACMS эскалацией и попыткой НАТО развязать тотальную войну. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Политик назвал действия ВСУ «ужасной эскалацией». По его словам, ястребы в странах НАТО хотя тотальной войны, однако ни один из трех блоков-кандидатов на выборах в Европарламент от Франции об этом не говорит.

Филиппо подчеркнул, что атака по Севастополю стала возможной из-за поставок Украине американского оружия, оснащенного «очень разрушительными» осколочными боевыми частями. В связи с этим лидер «Патриотов» призвал прекратить помощь ВСУ, а Францию – выйти из Североатлантического альянса.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

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