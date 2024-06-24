Политолог назвал главные преимущества КНДР от отношений с Россией

Сотрудничество России и КНДР выходит на новый уровень, благодаря чему обе страны получат важные преимущества. Так, Москва сможет укрепить через Северную Корею свои связи с Китаем и в целом положение на востоке, а Пхеньян компенсирует дефицит военных технологий и даст толчок развитию туризма, объяснил 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов.

Эксперт назвал Северную Корею мощным партнером» для России на фоне ориентации на восток. В ближайшее время взаимодействие двух стран будет идти по нескольким направлениям, в первую очередь – военно-техническом, считает он. Это важно, так как КНДР, несмотря на статус одной из самых вооруженных стран в мире, сталкивается с дефицитом военных технологий, пояснил специалист.

«Сейчас [Северная] Корея как страна, которая является возбудителем спокойствия на Востоке, в Азии и мире, нуждается в военных технологиях. Мы их можем дать, у нас все новенькое, от ракетно-космических сил до новейших технологий», — добавил Маркелов.

В качестве примера он привел намерение Пхеньяна перенять российские технологии в сфере ядерного оружия, заявив, что Россия в этом направлении обгоняет и Китай и идет наравне с США.

Еще одна важная сфера сотрудничества – экономика. Так, КНДР получит возможность получать из России удобрения и продукцию нефтегазовой промышленности, отметил эксперт.

Третьим важным направлением сотрудничества Маркелов назвал геополитику, заявив, что Корея – это китайское «прокси-государство». Это, по его словам, даст России возможность углубить отношения с Китаем.

Помимо этого, КНДР с помощью России будет развивать туризм – эта страна будет привлекать гостей, в том числе, благодаря своей закрытости от мира, заключил он.

Напомним, на минувшей неделе президент Владимир Путин был в КНДР с визитом. По его итогам он направил главе республики Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью за теплый прием и гостеприимство, подчеркнув, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на высокий уровень стратегического партнерства.

В США ранее заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.