Президент Узбекистана выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что Мирзиеев выразил «глубокие соболезнования» в связи с терактами в Дагестане.
Также по телефону президенты обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества по итогам недавнего визита Путина в Ташкент.
До этого соболезнования Путину выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлен трехдневный траур.
Ранее у стен церкви в Дербенте появился стихийный мемориал.