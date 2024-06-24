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Президент Узбекистана выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Мирзиеев по телефону выразил Путину соболезнования после терактов в Дагестане

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Мирзиеев выразил «глубокие соболезнования» в связи с терактами в Дагестане.

Также по телефону президенты обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества по итогам недавнего визита Путина в Ташкент.

До этого соболезнования Путину выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее у стен церкви в Дербенте появился стихийный мемориал.

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