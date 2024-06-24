Токаев осудил варварский ракетный удар по Севастополю

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, казахстанский лидер также выразил глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане.

Кроме того, главы государств во время беседы подчеркнули готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

В Кремле заявили, что президент России также рассказал Токаеву об итогах своих недавних визитов в КНДР и Вьетнам.

Помимо этого, они затронули некоторые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудни­чества в энергетической сфере.

«Лидеры условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля 2024 года», — добавили в Кремле.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Пентагон подтвердил, что он в курсе обстрела, но отказался комментировать инцидент.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться реакции международного сообщества на преступный обстрел Севастополя.

Ранее российский посол обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю.