Зеленский анонсировал чистки в госохране

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал чистки и другие изменения в управлении государственной охраны страны, которое отвечает за обеспечение безопасности первых лиц государства. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует управление государственной охраны», — указал Зеленский.

По словам главы государства, управление нуждается в модернизации, чтобы соответствовать требованиям работы в военное время. Ведомству необходимо повысить уровень боевой и мобилизационной готовности, а также разработать новые подходы к набору персонала, считает Зеленский.

До этого десять офицеров Управления государственной охраны (УГО) Украины пожаловались в письме президенту Владимиру Зеленскому на «самовольный захват власти в государственном правоохранительном органе» со стороны исполняющего обязанности главы ведомства Максима Донца.

В обращении офицеры подчеркнули, что Донец, после увольнения своего предшественника Сергея Рудя, издал приказ о своем повышении. Офицеры считают, что подобное было сделано незаконно.

Ранее в Британии рассказали о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев.