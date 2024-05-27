В Британии рассказали о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского, который готовил покушение на лидера страны, в начале специальной военной операции (СВО) приказал своим подчиненным сложить оружие, если Вооруженные силы (ВС) России войдут в Киев. Об этом пишет британская газета The Times.

Коллеги охранника рассказали изданию, что в выступлении перед подчиненными он сказал следующее: «Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость».

Тогда сотрудники Госохраны не рассказали о приказе полковника вышестоящему начальству, так как посчитали слова коллеги эмоциональной реакцией на начало вооруженного конфликта.

В этой же статье отмечалось со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя украинской контрразведки, что полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Гук (родом из РФ) и Александр Деркач, который «работал на ФСБ», готовили покушение на начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). С помощью оператора центра управления беспилотниками они планировали передать некоему «куратору» координаты кортежа Буданова, по которым должен был быть совершен ракетный удар.

В начале мая Служба безопасности Украины задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова и других чиновников. В спецслужбе утверждают, что агентурная сеть курировалась ФСБ России, а ее участники должны были найти военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии устранить.

Ранее Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».