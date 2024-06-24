В МИД заявили о неотвратимом наказании ответственных за атаку на Севастополь

Все ответственные за ракетную атаку американским оружием на Севастополь понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве указали, что причастность США к этой атаке не вызывает никаких сомнений. »Вашингтон и его сателлиты создали неонацистский режим в Киеве», — говорится в сообщении.

Россия призывает международные организации дать должную оценку теракту в Севастополе, добавили в МИД.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, пострадавших при ракетном ударе, находятся в тяжелом состоянии. По его словам, было принято решение об эвакуации 22 пациентов из Севастополя, в том числе 11 детей, в Федеральные центры и больницы Москвы.

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.