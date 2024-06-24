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США ищут страны в Африке для переброски войск после ухода из Нигера и Чада

AP: США ищут страны в Африке для размещения войск после ухода из Нигера и Чада

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Baderkhan Ahmad/AP

США после вывода своих вооруженных сил из Нигера и Чада ищут другие страны в регионе для переброски своих военных контингентов и расширения военного сотрудничества. Об это сообщает агентство Associated Press.

«Вынужденный вывод американских войск с баз в Нигере и Чаде и потенциальная переброска части войск в другие страны Западной Африки станут ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на встрече высшего военного руководства США на этой неделе», — говорится в сообщении агентства.

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, отмечает издание, в понедельник прибыл в Африку, когда «США столкнулись с критическим переломным моментом» в регионе.

По его словам, другие западноафриканские страны стремятся сотрудничать с США и могут быть открыты для расширения американского присутствия. «В регионе есть и другие страны, где у нас уже есть либо небольшое присутствие, либо налаженные отношения», - отметил он.
При этом он не раскрыл, о каких именно странах идет речь.

До этого сообщалось, что администрация Соединенных Штатов обеспокоена ростом влияния России в Африке на фоне смены власти в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

Ранее президент Зимбабве заявил, что Африка скоро зарычит, как лев.

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