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Президент Зимбабве на ПМЭФ заявил, что Африка скоро зарычит, как лев

Президент Зимбабве Мнангагва: Африка скоро зарычит, как лев

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Африка перестала быть спящим гигантом, она поднимается и скоро «зарычит, как лев». Об этом сообщает ТАСС.

Мнангагва отметил, что разные африканские государства развиваются с разной скоростью. Но при этом, отметил лидер Зимбабве, Африка больше не является спящим гигантом. Континент поднимается, он скоро зарычит, как лев, и тогда маленькие бесхребетные государства испугаются.

По словам Мнангагвы, у африканских стран есть ресурсы для того, чтобы быть независимыми, обновляться и внедрять технологии. При этом Африка нуждается в навыках и мировом капитале для модернизации и экономического роста.

До этого сообщалось, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) спрогнозировала усугубление ситуации с продовольствием в десятках стран мира.

Ранее МИД России заявил, что Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки.

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