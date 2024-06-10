Президент Зимбабве на ПМЭФ заявил, что Африка скоро зарычит, как лев

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Африка перестала быть спящим гигантом, она поднимается и скоро «зарычит, как лев». Об этом сообщает ТАСС.

Мнангагва отметил, что разные африканские государства развиваются с разной скоростью. Но при этом, отметил лидер Зимбабве, Африка больше не является спящим гигантом. Континент поднимается, он скоро зарычит, как лев, и тогда маленькие бесхребетные государства испугаются.

По словам Мнангагвы, у африканских стран есть ресурсы для того, чтобы быть независимыми, обновляться и внедрять технологии. При этом Африка нуждается в навыках и мировом капитале для модернизации и экономического роста.

До этого сообщалось, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) спрогнозировала усугубление ситуации с продовольствием в десятках стран мира.

Ранее МИД России заявил, что Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки.