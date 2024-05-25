Лидер турецкой оппозиции назвал правильным неприсоединение Турции к санкциям против РФ

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что считает «правильной» политику республики по неприсоединению к санкциям против Российской Федерации. Его слова приводит газета Aydınlık.

«Я считаю правильной сбалансированную позицию Турции в отношениях между Украиной и Россией», — сказал политик.

Он уточнил, что Анкара заняла позицию, поддерживающую территориальную целостность Украины, но взяла на себя посредническую роль вместо того, чтобы вводить санкции в отношении России.

По мнению Озеля, Турция не поддалась американским санкциям. Он также отметил, что считает правильным осуществление Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы и других шагов.

Также газета Aydınlık писала, что западные страны хотят отвести Турции роль противовеса России и Китаю. По утверждению журналистов, США видят в Турции возможную замену после ухода американских военнослужащих из Сирии и Ирака.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.