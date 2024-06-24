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В Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь

Песков: вовлеченность США в атаку на Крым не останется без ответа

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Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь не останется без ответа, и Россия не будет игнорировать информацию о том, что США могли участвовать в подготовке удара по Крыму. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможном ответе России на обстрел Севастополя.

«Разумеется, вовлеченность США в боевые действия... не может не иметь последствий. Какие (это будут последствия) — время покажет», — сказал Песков.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

5 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями мировых СМИ. В ходе беседы он заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе Москва рассмотрит возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран, включая США.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.

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Удар ATACMS по Севастополю
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