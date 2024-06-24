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В МИД заявили, что США несут равную с Украиной ответственность за Севастополь

МИД РФ: США несут равную с Киевом ответственность за теракт в Севастополе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Соединенные Штаты несут равную с Украиной ответственность за теракт в Севастополе. Об этом в МИД РФ было заявлено американскому послу в России Линн Трейси.

«Подчеркнуто, что США <…> несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — сообщил МИД.

Отмечается, что США ведут гибридную войну против РФ, фактически став стороной конфликта в боевых действиях на Украине. Вашингтон отправляет в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) современное оружие, в том числе ракеты ATACMS, которые использовались против мирных жителей Севастополя.

В МИД России подчеркнули, что целенаведение ракет и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами.

24 июня Трейси вызвали в министерство иностранных дел России в связи с атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS.

На прошлой неделе власти США разрешили применение поставляемых Украине американских вооружений для ударов по территории России. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что соглашение с Киевом об обстреле территории РФ американским оружием распространяется на «любую точку, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь захватить дополнительные украинские территории».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.

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