В Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всем пострадавшим в результате террористических атак в Крыму и Дагестане оказывается помощь, глава государства Владимир Путин получает данные об этом.

«Президент в Кремле, получает информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим во время атаки на Крым и тем, кто был ранен, потерявшим родственников в Дагестане. Президент глубоко соболезнует. И всем тем, кто потерял родных в Крыму и родственникам и близким погибших в Дагестане оказывается помощь. По линии здравоохранения всем, кто пострадал», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков добавил, что сегодня у Путина состоятся несколько встреч, а также ряд международных телефонных разговоров. Также перед президентом с докладом выступит глава ВТБ Андрей Костин, это будет открытая для СМИ встреча.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. По предварительным данным, погибли не менее шести сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ.