Эксперт объяснил, почему Западу выгоден теракт в Дагестане

Терактами в Дагестане Запад стремится раскачать ситуацию внутри России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал адвокат Герман Овчаренко. Он обратил внимание, что недавний визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам не на шутку напугал руководство западных стран. США и их сателлиты, по его словам, почувствовали реальную угрозу.

Эксперт пояснил, что военное сотрудничество Москвы с Пхеньяном и Ханоем фактически может поставить под удар крупные города США, и в Вашингтоне это понимают.

«Сейчас пытаются сделать по старинному сценарию — пытаются вновь раскачать Северный Кавказ и вынудить Россию пойти на невыгодные для нее мирные договоренности, что приведет к восстанию народа против власти внутри страны», — сказал Овчаренко.

Он добавил, что теперь все будет зависеть от консолидации населения России, а также от того как будут работать правоохранительная система и суды.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли огонь в Махачкале. Обстрелу подверглись пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день украинские войска атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Ранее в образовательных учреждениях Дагестана усилили меры безопасности.