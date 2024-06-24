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В Кремле заявили, что мирное предложение Путина по Украине пока в силе

Песков: мирное предложение Путина остается в силе после атаки на Севастополь

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирное предложение Владимира Путина по Украине остается в силе и после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

Представитель Кремля положительно ответил на вопрос, остается ли в силе предложение Путина с учетом произошедшего в Севастополе.

«Президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки», — заявил он.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

14 июня Владимир Путин заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Он отметил, что после того, как украинские власти заявят о готовности к такому решению и начнут реальный вывод войск из указанных регионов, из Москвы незамедлительно, «буквально в ту же минуту» последует приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Ранее Песков рассказал о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.

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Удар ATACMS по Севастополю
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