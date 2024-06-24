В Кремле рассказали, обратится ли Путин к россиянам в связи с терактами в Дагестане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста, планирует ли президент РФ Владимир Путин обращение к россиянам.

«В настоящий момент нет», — сказал Песков.

До этого Песков говорил, что всем пострадавшим в результате террористических атак в Крыму и Дагестане, оказывается помощь, глава государства обо всем проинформирован.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Также 23 июня около 19:00 по московскому времени группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм.

Главный раввин России Берл Лазар связал нападение террористов в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы, произошедшим в октябре прошлого года.

Ранее Песков говорил, что Путин после атаки ВСУ на Севастополь находится в постоянном контакте с военными.