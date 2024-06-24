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Захарова задала ЕС один вопрос по поводу новых санкций против России

Захарова спросила у ЕС, попали ли под санкции европейские потребители газа из РФ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ поинтересовалась у Европейского союза (ЕС), попали ли под рестрикции рядовые европейские потребители газа. Ее слова приводит ТАСС.

«Попали ли в него [пакет санкций] те, кто в ЕС потребляют российский газ? А это миллионы граждан», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна признал, что странам Европейского союза (ЕС) все сложнее найти консенсус по санкциям против России.

Ранее стали известны последствия 14-го пакета санкций ЕС против России.

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