Стали известны последствия 14-го пакета санкций ЕС против России

В России могут повыситься цены на импортные товары из-за новых санкций Евросоюза против России. Рестрикции вводят ограничения на поставки материалов и оборудования. Об этом «Газете.Ru» сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Долгосрочные экономические последствия санкций могут косвенно повлиять на уровень жизни обычных россиян, например, через возможное снижение доходов государства от экспорта энергоресурсов. Однако конкретные эффекты будут зависеть от многих факторов, включая экономическую политику правительства и способность страны адаптироваться к новым условиям», — уточнил аналитик.

По мнению Антонова, ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты могут затруднить экспорт газа в Европу, что потенциально приведет к снижению доходов от продажи энергоресурсов. Санкции против судов «теневого флота» могут осложнить обход потолка цен на нефть и нефтепродукты, что также может повлиять на доходы от экспорта, добавил аналитик.

По его словам, у россиян могут возникнуть и потенциальные трудности с международными переводами денег из-за мер против российской системы СПФС (аналог SWIFT). Антонов добавил, что ограничения на частные перелеты в Европу могут затронуть россиян, пользующихся такими услугами.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против российских энергетики, финансового сектора и торговли.

Ранее сообщалось, что включают новые санкции ЕС.