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В Эстонии пожаловались на сложность принятия антироссийских санкций

Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС все сложнее найти консенсус по санкциям против РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна признал, что странам Европейского союза (ЕС) все сложнее найти консенсус по санкциям против России. Его слова со встречи министров иностранных дел политического объединения приводит «Европейская правда».

«Важно, что наконец мы нашли этот консенсус [по 14 пакету санкций], хотя и с очень большим трудом. Все труднее и труднее найти консенсус относительно новых санкций в Европейском союзе», — заявил Цахкна.

До этого стало известно, что совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

24 июня глава МИД Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявила, что страны ЕС немедленно начнут разработку 15-го пакета санкций сразу после того, как примет 14-й.

Ранее Шольц назвал негативные последствия поддержки Украины и санкций против РФ.

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