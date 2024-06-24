Правящая коалиция в Германии теряет популярность среди немцев из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Такое заявление сделал канцлер Олаф Шольц в интервью ARD.

«Многие не согласны с поддержкой Украины и санкциями против России. Это также отражается на результатах выборов. Но у нас нет альтернативы», — отметил Шольц.

21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Германия опустилась в рейтинге экономической конкурентоспособности ниже Бахрейна и Исландии из-за беспрекословного доверия к США.

Накануне немецкая газета Handelsblatt написала, что Шольц, еще будучи министром финансов, намеревался заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России.