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В США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу

AP: договором с КНДР Россия повышает ставки в конфронтации с Западом

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Визит Владимира Путина в Северную Корею и подписание договора о сотрудничестве стали сигналом, что в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками Россия готова бросить вызов интересам Запада «как никогда раньше». Об этом пишет Associated Press.

В материале отмечается, что документ, подписанный Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, предусматривает взаимную военную поддержку. Кроме того, напоминает Associated Press, российский лидер не исключил поставок оружия в КНДР, что должно обеспокоить страны Запада.

«Новое соглашение с КНДР ознаменовало самую прочную связь между Москвой и Пхеньяном со времен окончания холодной войны», — подчеркивает издание.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее в Совфеде оценили шансы «переиграть» США в союзе с Вьетнамом и КНДР.

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