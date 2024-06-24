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Китай осудил теракт в Дагестане

МИД Китая: Пекин осуждает нападения террористов в Дагестане

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Depositphotos

Китай выступает против всех форм терроризма, осуждает совершенное нападение на гражданских и полицейских в Дагестане. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«Китай выступает против всех форм террористических актов, осуждает жестокие нападения на гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнул он.

КНР выражает соболезнования семьям пострадавших и погибших в ходе происшествия, добавила Нин.

23 июня в Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе, внутри забаррикадировались люди. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран осудил теракт в Дагестане.

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