Иран осудил теракт в Дагестане

Министерство иностранных дел Ирана осудило теракты в Дагестане, выразило соболезнования правительству и народу России. Об этом сообщил официальный представитель МИД Насер Канаани, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Канаани подчеркнул, что Иран рассматривает терроризм любого рода как угрозу человечеству и международной безопасности.

23 июня в Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В результате нападения в синагоге начался пожар.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их эвакуировали сотрудники МВД.

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Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика выступает против всех форм терроризма.