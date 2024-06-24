Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший премьер Украины рассказал о капитуляции Киева

Азаров: Киев капитулирует, когда Запад прекратит поставки оружия Украине

close
100%
Александр Натрускин/РИА Новости

Украина быстро капитулирует после того, как Запад прекратит поставки оружия украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Как только поставки прекратятся, совершенно очевидно, что наступит капитуляция», — подчеркнул он.

Бывший украинский премьер отметил, что у Украины фактически нет своего военно-промышленного комплекса, оставшиеся от СССР запасы уже израсходованы, в связи с чем Киев полностью зависит от поставок оружия от Запада.

До этого Азаров заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится избежать военного переворота в стране, поэтому он создал военную полицию. Как он сообщил, военная полиция будет наделена намного более широкими полномочиями, чем существующая Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее экс-премьер Украины оценил перспективы урегулирования конфликта на мирных саммитах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами