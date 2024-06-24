Украина быстро капитулирует после того, как Запад прекратит поставки оружия украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Как только поставки прекратятся, совершенно очевидно, что наступит капитуляция», — подчеркнул он.

Бывший украинский премьер отметил, что у Украины фактически нет своего военно-промышленного комплекса, оставшиеся от СССР запасы уже израсходованы, в связи с чем Киев полностью зависит от поставок оружия от Запада.

До этого Азаров заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится избежать военного переворота в стране, поэтому он создал военную полицию. Как он сообщил, военная полиция будет наделена намного более широкими полномочиями, чем существующая Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее экс-премьер Украины оценил перспективы урегулирования конфликта на мирных саммитах.