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Противник вступления в ЕС экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться в президенты

Противник вступления Молдавии в ЕС экс-премьер Кику намерен стать президентом

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Reuters

Бывший премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), которая выступает против евроинтеграции страны, Ион Кику намерен баллотироваться на выборах президента. О своем решении он сообщил на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Решением национального политического совета я был выдвинут кандидатом на пост президента Молдавии на президентских выборах 20 октября 2024 года», — отметил Кику.

Как подчеркнул политик, его партия приняла решение бойкотировать референдум в Молдавии о вступлении страны в Евросоюз, указав на недемократический и спекулятивный характер референдума. Мероприятие пройдет в один день с выборами президента Молдавии 20 октября.

По мнению Кику, интеграция Молдавии в Евросоюз несет с собой риски для конституционного строя страны и является бесполезной.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика рискует быть втянутой в вооруженные конфликты в случае потери своего суверенитета.

Ранее спикер парламента Молдавии предложил гражданам страны называться румынами ради ЕС.

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