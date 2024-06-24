Президент Узбекистана выразил соболезнование Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму главе российского государства Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

«Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», — отмечается в сообщении.

До этого соболезнования в связи с террористическими атаками в Дагестане Путину выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев назвал теракты «античеловеческими деяниями». Кроме того, он выступил за развитие сотрудничества с Россией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере борьбы с терроризмом.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов подписал указ о том, что 24, 25 и 26 июня объявляются в Дагестане днями траура.

Ранее очевидцы сняли на видео момент нападения на сотрудников полиции в Дербенте.