Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж критикует политику Лондона, в том числе на российском направлении, что находит поддержку среди простых британцев. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал слова Фараджа об истоках конфликта на Украине.

«Он критикует политику Великобритании в том числе на российском направлении и находит поддержку среди избирателей», — указал Джабаров, отметив, что Фарадж «снова воспрял».

На этом фоне сторонники конфронтации с Россией, к которым относятся Борис Джонсон и Риши Сунак, стремительно теряют поддержку граждан, подчеркнул парламентарий.

До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

Ранее британский политик отказался оправдываться за поддержку позиции Путина по Украине.