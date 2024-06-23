В Совфеде оценили заявление Вьетнама о партнерстве с США после визита Путина

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений тех или иных государств. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона о стратегическом партнерстве с Вашингтоном через день после визита Владимира Путина.

«Реальные дела как бы понятны, они все показывают. А то, что, маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», — сказал Карасин.

До этого министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что Ханой считает Вашингтон «стратегическим партнером» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона.

Буй Тхань Шон отметил, что Вьетнам готов развивать стратегическое партнерство на основе независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга». Это отвечает интересам стран, подчеркнул он.

Ранее в Совфеде оценили шансы «переиграть» США в союзе с Вьетнамом и КНДР.