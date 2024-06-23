Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что за два года конфликта Москвы и Киева Владимиру Зеленскому удалось добиться лишь потери большого количества городов. Своим мнением он поделился в личном блоге на YouTube.

Соскин назвал «чрезвычайными» потери украинских городов, отметив, что такое развитие событий – результат действий Владимира Зеленского и его правящей группы.

По мнению политолога, если бы президент Украины согласился на переговоры с Россией в 2022 году, то республике удалось бы сохранить под контролем населенные пункты, а армия страны не несла бы значительные потери на поле боя.

До этого The American Conservative писал, что Киев вряд ли сможет добиться более выгодных условий для начала переговоров с Россией, поэтому к мирному урегулированию следует приступать уже сейчас. Ситуация для Киева ухудшается также тем, что в стране растет сопротивление призыву в ВСУ и фиксируется падение рейтингов Владимира Зеленского, отмечается в материале.

Ранее депутат заявил о приближении крупного успеха на фронте.