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Вице-канцлер ФРГ предупредил КНР об экономических последствиях поддержки России

Хабек предупредил Китай об экономических последствиях поддержки РФ в конфликте

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Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек предупредил Китай об экономических последствиях поддержки России на фоне украинского конфликта. Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

Во время визита в Китай Хабек заявил, что этот конфликт напрямую затрагивает интересы Берлина и всей Европы в области безопасности.

«Мы бы действовали иначе и наверняка не так жестко, анализируя, где у нас есть зависимость от поставок сырья, технической продукции, если бы не было этой войны, то есть поддержки в этой войне России со стороны Китая», — сказал Хабек.

По его словам, отношения Германии с Китаем в данный момент «испытывают негативное влияние».

22 июня вице-канцлер ФРГ провел в Пекине переговоры с главой Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе.

До этого немецкое издание Welt сообщило, что встреча Хабека с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цян не состоится. Причина этого не называлась.

Ранее Столтенберг захотел заставить Китай «заплатить» за поддержку России.

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