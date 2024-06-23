Премьер Индии Моди не приедет на саммит ШОС в Казахстане

Глава правительства Индии Нарендра Моди не сможет посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане в период с 3 по 4 июля. Об этом сообщила местная газета The Hindu, сославшись на источники.

В материале отмечается, что премьер-министр пропустит встречу с зарубежными коллегами из-за предстоящей сессии индийского парламента. Она продлится с 24 июня по 3 июля и станет первым подобным мероприятием после всеобщих выборов депутатов, которые состоялись в стране с 19 апреля по 1 июня.

По информации журналистов, во время сессии к обеим палатам парламента обратится президент Индии Драупади Мурму. При этом в период с 2 по 4 июля в законодательном органе пройдет специальная процедура «О выражении благодарности главе государства», в том числе в ней примет участие Моди.

Источники издания уточнили, что в связи с этим индийскую делегацию на саммите ШОС возглавит министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

20 июня турецкий телеканал Habertürk сообщил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Главными темами обсуждения в случае проведения такой встречи могут стать ситуация на Украине и в Черном море, а также перспективы создания газового хаба и строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую».

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков рассказал, сколько стран хотят вступить в ШОС, БРИКС и ЕАЭС.