Вьетнам заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что Ханой считает Вашингтон «стратегическим партнером» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона. Об этом сообщает Vietnam Plus.

Глава МИД подчеркнул, что взаимодействие США со странами Юго-Восточной Азии способствует «миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире».

Буй Тхань Шон отметил, что Вьетнам готов развивать стратегическое партнерство на основе независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга». Это отвечает интересам стран, подчеркнул он.

До этого государственный департамент США сообщил, что помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Вьетнам в предстоящие выходные, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Ранее Путин оценил переговоры с руководством Вьетнама.