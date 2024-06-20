Путин оценил переговоры с руководством Вьетнама

Президент России Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с президентом То Ламом и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Слова Путина передает РИА Новости.

Российский лидер заявил о хороших перспективах развития двусторонних отношений на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу.

Также Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время.

Днем 20 июня сообщалось, что Россия и Вьетнам будут уделять пристальное внимание развитию сотрудничества в сфере экономики.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее на Западе прокомментировали визит Путина во Вьетнам.