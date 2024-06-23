Трамп дал обещание насчет конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы <…>, я урегулирую ужасный [конфликт] между Россией и Украиной», — сказал экс-глава Белого дома на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Он также пообещал, что предотвратит третью мировую войну.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле 2023 года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик предложил обратиться к главе российского государства с просьбой решить этот конфликт. Бывший лидер Соединенных Штатов также пообещал сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Ранее в США заявили, что Трамп на самом деле поддерживает военную помощь Украине.