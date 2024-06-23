Белый дом призвали «заполнить тюрьмы российскими шпионами»

Отбывающий в России 16-летний срок по делу о шпионаже американец Пол Уилан призвал власти США принять решительные меры, чтобы вернуть на родину его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Бывший морской пехотинец США призвал заполнить тюрьму Гуантанамо чиновниками из РФ, арестовать российских шпионов, а также сделать все, что заставит Кремль вернуть арестованных американцев.

По мнению Уилана, без «решительных мер» Кремль продолжит «хватать» граждан США.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Гершковича силовики задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

Ранее в России задержали военного из США.