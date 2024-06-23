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Экс-советник Пентагона заявил о наличии у РФ возможности «ткнуть в глаз» США

Полковник Макгрегор: РФ создала проблемы США, подписав ряд соглашений в Азии

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин создал серьезные проблемы для США, подписав ряд стратегических соглашений с азиатскими странами. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник американского министерства обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Специалист назвал большим плюсом для российских властей усиление их влияния в КНДР и Вьетнаме. То же касается развития отношений Москвы с кубинским и венесуэльским руководствами, добавил он.

«Это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет», — подчеркнул Макгрегор.

Также ситуацию прокомментировал ведущий передачи Эндрю Наполитано. По его словам, РФ стремится усилить влияние в азиатских государствах ради противодействия агрессивной политике США на Украине и в Европе в целом.

Вечером 18 июня Путин прилетел в Пхеньян в рамках официального визита. На следующий день президент РФ провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Речь идет о развитии сотрудничества во всех сферах, включая военную.

Ранее китайский профессор заявил о провале попыток США изолировать РФ.

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