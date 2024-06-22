В Германии испугались нового российского оружия в зоне СВО

На Западе не могли поверить в то, что на вооружении ВС РФ появилась трехтонная фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, которая наносит непоправимый урон Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в репортаже газеты Bild заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить», — подчеркнул журналист, отметив, что она «тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen».

Репке добавил, что ФАБ-3000 несет внутри себя 1,2 тонны взрывчатого вещества, вследствие чего наносит сильный урон противнику.

До этого сообщалось, что российские военные впервые применили ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне СВО. Об этом стало известно 20 июня, а уже на следующий день появились сообщения о втором таком ударе. Обе атаки произошли в Харьковской области. О запуске массового производства ФАБ-3000 Минобороны РФ сообщало в марте 2024-го. Что это за боеприпас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о хаосе в рядах ВСУ из-за российского оружия.