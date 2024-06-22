Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии испугались нового российского оружия в зоне СВО

Bild: на Западе не могли представить, что у РФ есть сверхтяжелая бомба ФАБ-3000

close
100%
Минобороны России

На Западе не могли поверить в то, что на вооружении ВС РФ появилась трехтонная фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, которая наносит непоправимый урон Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в репортаже газеты Bild заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить», — подчеркнул журналист, отметив, что она «тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen».

Репке добавил, что ФАБ-3000 несет внутри себя 1,2 тонны взрывчатого вещества, вследствие чего наносит сильный урон противнику.

До этого сообщалось, что российские военные впервые применили ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне СВО. Об этом стало известно 20 июня, а уже на следующий день появились сообщения о втором таком ударе. Обе атаки произошли в Харьковской области. О запуске массового производства ФАБ-3000 Минобороны РФ сообщало в марте 2024-го. Что это за боеприпас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о хаосе в рядах ВСУ из-за российского оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами