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В США рассказали о хаосе в рядах ВСУ из-за российского оружия

Офицер США Дэвис: ВС РФ погружают ВСУ в хаос с помощью планирующих авиабомб

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РИА Новости

Планирующие авиабомбы российских вооруженных сил «практически невозможно увидеть», при этом они отличаются высокой точностью поражения цели. Об этом на своем YouTube–канале заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис.

«У них имеются планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов… На Западе до сих пор не понимают, как им противостоять. Эти бомбы настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть», — подчеркнул офицер.

Дэвис добавил, что планирующие авиабомбы, используемые ВС РФ, «сеют хаос» по всему фронту на Украине для ВСУ.

По мнению американского военного, на Украине в ближайшее время не смогут разработать нечто подобное.

До этого издание Forbes назвало планирующие авиабомбы «чудо-оружием», которое российские истребители запускают вне зоны досягаемости украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), с расстояния порядка 60 км.

По информации журнала, поскольку украинские военные не могут противостоять им, командование ВСУ приняло решение наладить поставки планирующих бомб из Соединенных Штатов и переоборудовать для этих целей десятки оставшихся истребителей Су-27 и порядка 50 уцелевших истребителей МиГ-29.

Ранее Су-34 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ.

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