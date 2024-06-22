Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что в церемонии участвовали ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания. Мероприятие было продолжено торжественным маршем роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы.

Цветы к Вечному огню также возложил глава министерства обороны России Андрей Белоусов.

Кроме того, глава российского государства возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые удостоены почетного звания «Город воинской славы».

До этого сообщалось, что доступ в Мавзолей Владимира Ленина и к кремлевскому некрополю у стены закроют в День памяти и скорби, 22 июня.

Ранее мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина.