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Посол РФ рассказал, когда Путин и Ким Чен Ын приняли решение о новом договоре

Посол РФ Мацегора: Путин и Ким Чен Ын решили заключить договор еще в сентябре

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын приняли решение заключить договор в рамках встречи на космодроме Восточный в сентябре 2023 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«Саммит стал, по сути, итогом большой совместной работы, которая началась сразу после встречи двух лидеров на космодроме Восточный. Там Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын приняли принципиальное решение о подготовке нового базового договора», — подчеркнул дипломат.

Как рассказал Мацегора, последнее время перед визитом российского президента в КНДР было отмечено «кропотливым трудом правительственных ведомств и администраций» глав двух государств.

Он добавил, что посольство РФ в Северной Корее было в контакте с внешнеполитическим ведомством КНДР «практически в ежедневном режиме».

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее в Японии испугались «непонятных деталей» в договоре РФ и КНДР.

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