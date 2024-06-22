Современная Украина представляет собой диктатуру, где люди опасаются мобилизации ради прокси-конфликта Соединенных Штатов с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Это диктатура, в рамках которой люди живут в страхе быть отправленными на глупый прокси-конфликт США и НАТО», - подчеркнул он.

По мнению политика, на данный момент на Украине нет ничего, что могло бы указывать на демократию в государстве.

До этого американская газета The New York Times писала, что десятки тысяч украинских мужчин уклоняются от призыва в армию из-за нежелания участвовать в конфликте.

По информации издания, точное число мужчин, которые скрываются от властей, установить сложно. Но только в Киеве и Львове количество участников групп в соцсетях, где предупреждают о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек. В статье обратили внимание, что украинские мужчины осознают, что могут не вернуться из зоны конфликта. При этом они пожаловались, что в ВСУ отправляют солдат на фронт «без достаточной подготовки» для восполнения боевых потерь.

Ранее в США одним мемом высмеяли утверждения о «защите демократии» на Украине.