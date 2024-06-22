Американский миллиардер Дэвид Сакс с помощью мема высмеял утверждения западных стран о якобы «защите демократии» на территории Украины. Своей публикацией он поделился на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

На первой фотографии изображен украинский флаг с надписью: «Помогите Украине. Защитите демократию». На второй картинке также изображен флаг Украины, на котором написано «Верните нам выборы». Этот флаг украинские футбольные фанаты вывесили в пятницу в матче Евро-2024 их сборной со Словакией.

«Как все началось. Как все закончилось», — сыронизировал американский бизнесмен, комментируя две фотографии.

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден выделяет финансовую помощь Украине, хотя большинство американцев выступают против этого.

Он отметил, что не смог спокойно слушать еще одну лекцию Джо Байдена о защите демократии, потому что «это не демократия». Журналист заявил, что просто не может «смириться с этой ложью.

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