Украинские военнослужащие пристыдили Зеленского

Украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ более двух лет назад, обратились к главе государства Владимиру Зеленскому, попросив обменять их и посетовав на безразличное отношение к ним со стороны властей Украины. Свое мнение они выразили в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«У нас только одна догадка, что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди», — обратился к Зеленскому через корреспондента агентства военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Алексей Бошин.

Как отмечает агентство, пленные украинские военнослужащие рассказали, что были брошены своим командованием в Мариуполе еще в 2022 году. «Видимо, там мы пока не нужны», — резюмировал в беседе с агентством медик упомянутого украинского подразделения Дмитрий Селютин.

До этого военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелом отказников среди украинских войск.

По его словам, в лучшем случае «отказников» в украинской армии ожидает тюремный срок от 10 до 15 лет, либо отправка на невыполнимое или смертельное задание на позицию, которая находится под постоянным обстрелом российской армии.

Ранее в Киеве неизвестные разбили машину военного.