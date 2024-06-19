В Киеве неизвестные разбили машину военного

В Киеве на Оболони неизвестные разбили машину военного и еще шесть гражданских автомобилей. Об этом сообщила «Страна».

По данным издания, машины повредили пьяные граждане.

До этого военнослужащий нацгвардии Украины бросил два коктейля Молотова в здание министерства аграрной политики страны, стремясь поджечь здание Верховной рады. О мотивах военнослужащего не сообщается.

Также в Черкасской области Украины неизвестные подожгли железнодорожные трансформаторные подстанции. По словам источника канала «Политика страны», инцидент произошел в ночь на 15 июня в селе Подобная поблизости от железнодорожного переезда. Неустановленные лица сорвали два замка, открыли трансформаторы, облили их бензином, а затем подожгли.

Уничтоженные трансформаторы обеспечивали работу железнодорожных рельс. При этом движение поездов на участке не останавливалось.

Ранее украинцев возмутила шутка о тонущих уклонистах.