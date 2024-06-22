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Экс-посол Австралии в РФ заявил о неизбежной победе РФ на Украине

Экс-посол Австралии в РФ Кевин назвал победу России на Украине аксиомой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия побеждает Запад «в реальной войне» против Европы и НАТО, а победа РФ на Украине считается аксиомой. Об этом заявил в официальном письме экс-посол Австралии в России Тони Кевин, документ опубликован на сайте посольства РФ в Австралии.

«Россия безоговорочно выигрывает как в реальной войне против Европы НАТО, так и в глобальной информационной войне. Запад находится в муках отчаянного отрицания и беспорядочного мышления… Победа на Украине считается аксиомой», — подчеркнул бывший посол.

Как отметил дипломат, Россия благодаря широкому кругу партнеров по всему миру успешно развивает свою экономику и военно-промышленный комплекс. В этой связи, добавил Кевин, «Россию больше не волнует, что говорит или делает Запад».

По оценке дипломата, победа России на Украине является аксиомой и вопросом времени. Президент России Владимир Путин стремится минимизировать дальнейшие потери украинских и российских солдат, добавил он.

До этого глава британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом действий НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток.

Ранее Байден испугался, что некоторые страны станут самостоятельнее после поражения Украины.

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