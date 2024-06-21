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Стало известно о еще одном подарке Путина Ким Чен Ыну

Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, который совершил 18-19 июня официальный визит в Пхеньян, подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи.

На фото, где Путин вручает Ким Чен Ыну свои подарки, можно увидеть портрет в рамке, на котором изображен молодой Ким Ир Сен — первый руководитель Северной Кореи и дед нынешнего северокорейского лидера. Также среди подарков можно увидеть письменный набор с росписью в виде палехской миниатюры, большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик.

До этого стало известно, что Ким Чен Ын подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью.

Также в числе подарков Ким Чен Ына Путину были две охотничьи собаки редкой породы пхунсан. Они малоизвестны и почти не распространены за пределами КНДР. В Кремле сообщили, что щенки президенту понравились, но имена он им пока не дал. Эксперты рассказали, что значит такой подарок и почему речь идет не просто о домашних животных.

Ранее во Вьетнаме показали портрет Путина, созданный тенью от берез и коня.

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