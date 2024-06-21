Иран предупредил Израиль о рисках начала новой войны в регионе

Любое неосторожное решение Израиля на фоне обострения отношений с Ливаном может привести к новой войне в регионе. Об этом говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН, которое опубликовано на странице в соцсети X (бывшая Twitter) дипмиссии.

«Любое опрометчивое решение оккупационного израильского режима, принятое с целью спасения себя, может ввергнуть регион в новую войну», — сообщили в постпредстве.

В заявлении добавляется, что последствием потенциальной эскалации конфликта может стать разрушение инфраструктуры Ливана. Постпредство Ирана при ООН также выразило уверенность, что в случае упомянутых «опрометчивых решений» еврейского государства в войне «будет один проигравший» — Израиль.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила окончательные планы боевых действий для наступления в сторону Ливана.

Оценку ситуации провели командующий Северным военным округом Ори Гордин, а также начальник оперативного управления генштаба Одед Басюк.

Они одобрили и утвердили планы военных действий для дальнейшего наступления в Ливане. Высокопоставленные военные также приняли решения о продолжении повышения боеготовности солдат на местах на севере страны.

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