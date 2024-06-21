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В Турции не согласились с утверждениями о 2,5 млн беженцев в Стамбуле

В Турции опровергли утверждения о 2,5 миллиона беженцев в Стамбуле

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ZouZou/Shutterstock

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщил, что утверждение о том, что в Стамбуле, где живут 16 миллионов граждан, также проживают 2,5 миллиона беженцев, неверно. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщения о том, что в Стамбуле начитывается 2,5 млн беженцев, не соответствуют действительности. По данным департамента миграции МВД Турции, в Стамбуле проживает 1 087 017 иностранцев. Из них 530 612 являются сирийцами, которые находятся под временной защитой, 3252 иностранца находятся под международной защитой, 553 153 иностранных гражданина имеют вид на жительство», — сообщается в релизе.

До этого Эрдоган заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) затянутся на неопределенное время, как это произошло с Анкарой. Турецкий лидер счел неправильным, что Анкара, которая уже давно готова к евроинтеграции, «годами ждет за дверью из-за политических препятствий». По его словам, «стратегический и экономически» потенциал Турции давно дал ей право присоединиться к блоку.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве. Одним из основных препятствий на этом пути остается кипрская проблема.

Ранее Боррель назвал условия возобновления диалога с Турцией насчет Совета по ассоциации ЕС.

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